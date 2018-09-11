Ofspor 1461 Trabzonspor Canlı İzle| Ofspor 1461 Trabzon maç kaç kaç?

Ofspor-1461 Trabzon müsabakasıyla Türkiye Kupası'nda bugün 2. Tur heyecanı yaşanacak. Trabzon şehirinin iki ekibinin karşılaşacağı maça Trabzonluların büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Maçı televizyondan canlı izlemek isteyenler ise, "Ofspor-1461 Trabzon maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor.İşte detaylar...

İKİ EKİBİ DAİR TÜM BİLGİLER

OFSPOR'DA SON DURUM

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Fatih Uygun yönetimindeki Ofspor, ligdeki ilk iki maçından galibiyet çıkaramadı. İlk maçında deplasmanda Düzcespor ile 0-0 berabere kalan Ofspor, ikinci maçında ise kendi sahasında Pazarspor'a 2-1 mağlup oldu.

1461 TRABZONSPOR'DA SON DURUM

1461 Trabzon ligin ilk iki haftasında 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı. İlk hafta Bayburt İl Özel İdare Spor'a deplasmanda 1-0 yenilen 1461 Trabzonspor, ikinci hafta kendi evinde Çorum Belediyespor'u aynı skorla geçti.