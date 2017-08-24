Oğlak yemek için 'kurt' gibi saldırdılar

Tekirdağ’da dün açılışı gerçekleştirilen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarında Oğlak Yeme Yarışması düzenlendi. Yarışmaya Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’den 4 grup katıldı. Yarışa katılan 5’er kişiden oluşan 4 grubun üyeleri, ‘Oğlak Yeme Yarışmasının’ birincisi olmak için günlerce yemek yemediklerini söyledi.

Aç kalmalarının yanı sıra ödül de altın olunca yarışma beş dakika sürdü

Oğlak etlerinin tepsiyle masaya getirilmesinin ardından yarışma başladı. Yarışma için günlerdir aç kalan yarışçılar gram altını kazanmak için oğlak etlerine saldırdı. 5 dakikada biten Oğlak Yeme Yarışmasını Edirne’den gelen ekip kazandı. Yarışın ardından Edirne ekibine ödülleri dağıtıldı.

Yarışa Edirne ekibinden katılan Cemil Kandemir "Hem kazandık hem de karnımızı doyurduk. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. 10 günden beridir yemek yememiştik" dedi.

"24 saatten beridir sadece maden suyu içiyorlar"

Tekirdağ’dan Oğlak Yeme Yarışmasına katılan Selami Avara ise, "Şimdi kardeşim bu eti yiyen yer bizim midemiz buna alışkın. Edirneli kardeşlerimiz kazandı. 24 saatten beri hazırlanıyoruz. Tüm arkadaşlarımız 24 saatten beridir sadece maden suyu içiyorlar. Başka bir şey yok sadece maden suyu içtik" diye konuştu.

Tekirdağ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca "Bu organizasyonu biz Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile birlikte yaptık. Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Halil Dağ

