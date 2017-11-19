Oğlu 100 kilo verince, baba da zayıflamaya karar verdi

İstanbul’da ikamet eden ve 170 kilo olan Bahadır Özer(26), 1 buçuk yıl önce Medical Park Elazığ Hastanesine gelerek tüp mide ameliyatı oldu. Özer, 1,5 yılda yaklaşık 100 kilo verdi ve evlendi. Daha sonra oğlunun 100 kilo verdiğini gören ve ‘öz güvenim geldi’ sözünden etkilenen baba Yücel Özer, oğlu gibi tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 130 kilo olan Özer, 99 kilo olan kardeşi Nagihan (44) Özer’i de ikna ederek birlikte Elazığ’a gelerek tüp mide ameliyatı oldu.

Tüp mide ameliyatına oğlunun ameliyatında sonra karar verdiğini belirten Yücel Özer, “Oğlum 170 kilo ile ameliyata girdi ve şuanda 72 kilo. İçinden bir tane daha insan çıkardı. Bir senedir kendimle mücadele ediyorum. Gözü aç bir insanım ve yemeği seviyorum. Yemek yerken zevk alıyorum. Bir kararsızlık yaşadım. O karasızlığı son 6 ayda attım ve ameliyat olacağım dedim. Oğlumu da gün geçtikçe kilo verirken gördüm” dedi.

Oğlu gibi zayıflayıp evlenecek

Oğlunun düzgün bir fiziğe sahip olduğunu görünce kendisinin ameliyata karar verdiğini dile getiren baba Özer, “Zaten diyabet hastasıyım. Kolesterol, tansiyon ve şeker var. Hap aldığım halde şekerim beni rahatsız ediyordu. Artık normal bir insan gibi yaşayacağım. Ben senelerdir 'küçük gömlek ya da 41 beden pantolonunuz var mı' diyemedim. Hep bana olan bir şeyler var mı dedim. Kardeşime ben zaten gidiyorum hadi sende gel dedim. Kalktık beraber geldik. Oğlumun ‘baba özgüvenim geldi’ sözü beni çok etkiledi. Arkasından 2 ay sonra 'kız arkadaşım var evlenmeye karar verdik' dedi. Oğlumu o halde gördükten sonra o evlendiyse ben zayıflayacağım ve evleneceğim” diye konuştu.

Ameliyata bir anda karar verdiğini ve yeğenini o şekilde zayıf görmenin gurur verici olduğunu dile getiren Nagehan Özer ise, ağabeyinin karar vermesinde de etkili olduğunu aktardı.

Ameliyat hakkında bilgi veren Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Cerrahi Op. Dr. Fadlı Doğan, “Yücel ve Nagehan iki kardeş. Kliniğimize başvurdular ve ameliyatlarını oldular. Bugün taburcu olacaklar. Hastaların daha önce korkuları vardı. Bahadır Özer, bizde bir yıl önce ameliyat olmuştu. Aile ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntı yaşamadığını görünce kliniğimize gelerek, ameliyat olmak istediklerini belirttiler. Kriterleri de uyuyordu. Hastalarımız ameliyatlarını oldu ve bugün de taburcu için hazır haldeler. Onlarda çocukları gibi kısa bir sürede ideal kilolarına ulaşarak sağlıklarına kavuşacak" diye bilgi verdi.

Kamil Can Kılıç