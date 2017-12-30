Oğlu askerde olan görme engelli vatandaş yetkililerden yardım bekliyor

Merkeze bağlı Sungu beldesinde derme çatma barakada yaşayan, evli 3 çocuk babası görme engelli Seyfettin Abdan, çocuklarından ayrı düşünce geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Çalışan çocuklarından büyüğünün İstanbul'da üniversiteye gittiği, diğer oğlunun da Ankara Şereflikoçhisar'da vatani görevini yapmaya başladığını dile getiren Seyfettin Abdan, 3 ayda bir aldıkları engelli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını söyledi. Hem engelinden hem de yaşının ilerlemiş olmasından dolayı herhangi bir işte çalışamadığını dile getiren Seyfettin Abdan, "Şu anda eşim ve çocuğumla birlikte derme çatma barakada yaşıyorum. Daha önce çocuklarım çalışıyordu ve büyük bir sıkıntımız yoktu çok şükür. Ama çocuklarımdan biri askere, diğeri de üniversiteye gidince geçim sıkıntısı yaşamaya başladık. Şu anda engelli maaşımla geçinmeye çalışıyorum. Bu maaşla evin masraflarını mı karşılayayım, yoksa evlatlarıma mı göndereyim, bilmiyorum" dedi.

Kış mevsimi nedeniyle evin çok soğuk olduğunu belirten Abdan, "Evimin her tarafı açık ve soğuk kış günlerinde büyük sıkıntı çekiyoruz. Evimin yanı başında arazi var. Oraya ev yapayım dedim ama yaşım ve engelim nedeniyle hiçbir şey yapamadım. Yetkililerden yardım bekliyorum. Çünkü devletten başka hiçbir dayanağım yok" diye konuştu.

Nejdet Armağan