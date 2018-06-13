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Oğlu gözaltına alınınca polise el bombası atan anne hakim karşısına çıktı

Abhazya’da kaçak bina çıktığı için yıkıma gelen ekiplere direnen oğlunun gözaltına alınmak istenmesi üzerine polislerin üzerine el bombası atan annenin ilk davası Sohum’da gerçekleşti.

Oğlu gözaltına alınınca polise el bombası atan anne hakim karşısına çıktı

13 Haziran 2018 13:40

Abhazya’da geçtiğimiz yıl yıkım ekipleri ve polisler kaçak binayı yıkmak için inşaat sahasına girdi. İlk anlarda hem anne hem oğlu yıkıma itiraz etmedi. Bir süre sonra Andrei Khachaturyan polisle tartışmaya başladı. Tartışmanın dozu artınca polisler Andrei Khachaturyan’ı gözaltına almak istedi. Yaşanan arbede üzerine anne, evden aldığı el bombasının pimini çekip polislerin üzerine attı. Yaşanan patlamada 1 polis yaralanırken, komşunun aracı da zarar gördü. 

Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan anne Arusyak Khachaturyan’ın duruşması Sohum’da yapıldı. Duruşmaya mağdur taraflar katıldı. Aracı zarar gören Viktoria Sakaniya, Arusyak Khachaturyan’dan şikayetçi olarak, zararının karşılanmasını istedi. Cinayete teşebbüs, başkasının malına zarar verme, evde yasa dışı patlayıcı madde bulundurma gibi suçlardan yargılanan annenin davası, hastane raporlarının ve polis raporlarının incelenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.  

Erhan Altıparmak
 

 

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