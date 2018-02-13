‘Oğlum bak git’ videosu ile fenomen olan çocuk o anları 6 yıl sonra İHA’ya anlattı

Sosyal medya üzerinde yayınlanan ve tıklanma rekorları kıran "Oğlum bak git" videosu ile fenomen olan Yasin Karaaslan, temizlik işçisiyle yaşadığı o anları 6 yıl sonra o anları İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Yaşadığı o olaydan sonra çevredeki insanların kendisine “Oğlum bak git” diye hitap ettiğini söyleyen Karaaslan, şimdi ise o anları gülerek izliyor. Bir otomobil fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Karaaslan, temizlik işçisinin üzerine elindeki kemerle yürüdüğü video ile ilgili insanların hala kendisine geri dönüşlerde bulunduğunu ifade ederek, “Şimdi olsa, uzlaşma yoluna giderdim” dedi.

"Benim için tatlı bir anı oldu"

Olayın üzerinden 6 yıl geçtiğini ifade eden Karaslan, “Arkadaşlarla kendi aramızda şakalaşırken, abimizin yanlış anlaması sonrasında olan bir olay. Şu an olsa uzlaşma yoluna varmaya, konuşarak meseleyi çözmeye çalışırdım. Olaydan sonra hastaneye gittim. Hastaneden akşam çıktım. Olay bir hafta sonra patladı. Baya bir hayran kitlesi oluştu. Olaydan sonra, fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Tabii, kırmadın onları, fotoğraf çekildik. Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen beni tanıyanlar, fotoğraf çektirmek isteyenler eskisi gibi olmasa da hala oluyor. Videoyu izledikçe kendimi tuhaf hissediyorum, gülüyorum. Arada arkadaşlarla şakalaşıyoruz. Mesela bir şey istediğimde, ‘Oğlum bak git, kendin al’ gibisinden şaka yapıyorlar. Gülüp eğleniyoruz hep aklımıza geldikçe. Benim için tatlı bir anı oldu. O temizlik görevlisiyle birkaç göz göze geldim. Arada bir kırgınlık var herhalde. Öyle hiç bakmadan, selamlaşmadan yürüdü gitti” diye konuştu.

Olaydan sonra Temizlik işçisi Selçuk Kahraman hakkında, kemeriyle üstüne yürüyen ve tüm ısrarlarına karşın yanından ayrılmayan Yasin Karaaslan'ı darp ettiği gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan açılan davada temizlik işçisi Kahraman 740 lira para cezasına çarptırılmıştı.

Murat Kanber - Oğuzhan Eke - Uğur Konuk

