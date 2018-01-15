Oğluna kurşun yağdırdı!

Olay, saat 18.30 sıralarında Ankara’nın Güneşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Pilot Fatih Korçam Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3. katında ikamet eden R. Y., akşam saatlerinde evine gelen psikolojik sorunları olan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu F.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle silahını eline alan baba, oğlunu 7 yerinden vurdu. Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri F.Y’nin öldüğünü tespit ederken, polis ekipleri ise oğlunu öldüren R. F.’yi olay yerinde silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayı duyan akrabalar evin önüne geldi.

Öte yandan F.Y.’nin evlenip boşandığı ve boşandığı eşinden bir çocuğu olduğu öğrenildi. Sürekli ailesi ile tartıştığı psikolojik sorunlarının olduğu ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen F.Y.’nin, geçen gün ailesi ile tartışması sonucu babasının ihbarı üzerine polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis, olayı detaylı şekilde inceleme altına aldı.

Seyid Fatih Poyraz - Mustafa Apaydın

