Oğluna mektup yazmak için 70 yaşında okuma yazma öğrendi

Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan 5 çocuk ve 5 torun sahibi 70 yaşındaki Nahide Arı, oğluna mektup yazmak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı “Okuma yazma seferberliği” çerçevesinde, mahalle konağında açılan kursa katıldı. Öğrenme azmiyle çevresindekilere örnek olan Arı, kısa sürede okuma ve yazmayı öğrendi. Arı, şehir dışında yaşayan oğluna mektup yazabilecek olmanın heyecanını yaşıyor.

“DERS ÇALIŞIYORUM, ÇOK MUTLU OLUYORUM”

1,5 ay önce evinin yakınında kurs açıldığını öğrendiğini anlatan Arı, “Ben de hemen gelip kursa yazıldım. Çok güzel bir duygu. Çocuklarım sevindi, destek verdi. Bu yaşıma geldim bir adımı bile yazamadım. Bazı komşularım beni görünce güldü. Bazılarını da hoşuna gitti. Bu kursa geldiğim için çok seviniyorum. Oturup ders yapıyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Bir oğlum öğretmen diğer çocuklarım memur. Oğlum uzaktadır, ona mektup yazacağım. İlk başlarda elim zorlandı. Şimdi elim alıştı” dedi.

Öğretmen Zelal Saruhan ise Arı'nın başarılı ve hırslı olduğunu ifade ederek, “Bir hırsla başladı ve yaşı büyük olsa da hırsla geliyor. Çokta iyi anlıyor, çok iyi devam ediyor” diye konuştu.

(Beril Solmuşgül/İHA)