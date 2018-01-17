Oğlunu 13 kilometre kucağında taşıyarak bombalardan kaçtı

Hama'da rejim bombardımanı nedeniyle babası Halit (75), annesi Hatice (72), beyindeki sinir hastalığı nedeniyle engelli olan çocukları Halit (14), Yasmin (3) ve eşi Adeviye (32) ile birlikte İdlib yakınlarındaki Aziz Vadisi'ne kaçan Recep Mustayıp (38), burada 40 gün yaşam mücadelesi verdi.

Aziz Vadisi'nin de bombalanması üzerine 14 yaşındaki oğlunu 13 kilometre boyunca sırtında ve kucağında taşıyan Recep Mustayıp ve ailesi, sınırın Türkiye yakınlarındaki Tellel Kerame bölgesinde Türkiye Diyanet Vakfı'nın inşa ettiği çadır kampa yerleşti.

Aile adına konuşan büyük baba Halit Mustayıp, şunları söyledi:

“Başımıza gelen, şu alemde kimsenin başına gelmedi. Yiyecek bir şeyimiz kalmadı, arpayı ezip yemek zorunda kaldık. Ölümüne çıktık, Türkiye sınırına ulaştık ve güven altındayız. Çocukların beynindeki sorun nedeniyle 9 aylık olduktan sonra yürüyememeye başladılar. Elbiselerimizden başka hiçbir şey almadık kaçarken yanımıza. Hayırseverler burada sağolsunlar battaniye ve hasır verdiler bize. Çadırımız bile eksik. Babası bu çocuğu 13 kilometre boyunca taşıdı. Saldırı olduğu anda yere yatıyorduk, durduğu anda devam ediyorduk. Hepimiz kaçmak zorunda kaldık.”

Nuri Pir - Adem Karagöz

