Oğlunu boğarak öldüren babaya müebbet hapis

Olay, Melikgazi ilçesi Kıranardı Fatih Mahallesi Büklüm Sokak’ta 12 Kasım saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 43 yaşındaki bedensel engelli Hasan E., hiperaktif bir yapıya sahip, kendisine ve çevresine zarar veren bu nedenle eğitimini engellilere yönelik eğitim kurumlarında devam eden 12 yaşındaki oğlu Haydar E.'ye kızdı. Olay günü Hasan E., 'yapma’ demesine rağmen bahçede bulunan beton alanı kazdığına sinirlendiği için bahçede bulunan özürlü aracının kasasında bulunan iple boğarak öldürdü. Şüpheli olay sonrası ilaç içerek ve makasla bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri şüpheli Hasan E.'yi gözaltına alırken, öldürülen Haydar E. ise hastane morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde boğma olayı sırasında kullanılan örme ip, şüphelinin intihar etmek için kullandığı urgan ip, ilaç kutuları ve bileğini kestiği makas ele geçirildi. Hasan E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Hasan E., ölen Haydar E.’nin annesi G.E. ile sanık avukatı hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu.

“Mahalleli üzerime çok geldi”

Koltuk değnekleri ile jandarma eşliğinde duruşma salonuna gelen bedensel engelli tutuklu sanık Hasan E., “Mahalleli üzerime çok geldi. İnsanları çok uyarmama rağmen oğlumun hastalığını anlamadılar. Hiperaktif olduğunu insanlara anlatamadım. İstemeden çevresine zarar verirdi. Olay günü kendimi kaybetmişim” diye konuştu.

Anne, oğlunu öldüren babadan şikayetçi olmadı

Ölen Haydar E.’nin annesi G.E. ise duruşmada sanık olan eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, “Eşimden şikayetçi değilim. Bir anlık sinir krizi ve cinnet sonucu eylemi gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Rapor ‘boğma sonucu ölüm’

‘Altsoydan akrabayı kasten nitelikli adam öldürme’ suçundan yargılanan 4 çocuk babası sanık Hasan E., karar verileceği uyarısıyla son sözü sorulunca “Çok pişmanım” dedi. Adli Tıp’tan beklenen raporun geldiği ve raporda çocuğun ‘boğma sonucu’ öldüğü tespit edildiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Hasan E.’ye müebbet hapis cezası verdi.

Şeref Kahraman

