Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanda meydana geldi. Valilik binasının önünde sinir krizi geçiren Nurullah Ş.(49) isimli bir vatandaş gözaltında olduğunu iddia ettiği oğlunu göremediği için valilik binasının hemen karşısında bulunan yeşillik alanda belinden çıkardığı bıçağı boğazına dayayarak bağırmaya başladı.

Müdahale etmek isteyen polislere "hadi vurun beni" diyerek bağıran kişiyi uzun süre ikna etmek mümkün olmadı. Çevreyi güvenlik şeridi içerisine alan polis ekipleri meraklı vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada şahsın arkasından dolaşan 4 polis Nurullah Ş.’nin üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. Polis otomobiline bindirilen Nurullah Ş. polis merkezine götürüldü.

Mesut Alan - Yakup Vardar



