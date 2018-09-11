Oğlunu icra memuruna teslim etmeyen baba tutuklandı

Sedanur D. 'oğluna eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanırken, tutuklanan Tugay D.’nin babası Ahmet D., bakanlık yetkililerine seslenerek, "Oğlum suçsuz yere yatıyor" dedi.

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova Mahallesi'nde yaşayan Tugay D., 2012 yılında Sedanur D. ile evlendi ve bu evliliklerinden bir çocukları oldu. İddiaya göre, bir süre sonra Sedanur D. evi terk etti ve Tugay D.'ye boşanma davası açtı. Aile Mahkemesinde süren boşanma davasında çocuğun velayeti, geçici olarak anne Sedanur D.'ye verildi. Oğlunu eşine bırakarak ayrılan Sedanur D., icra memurlarını göndererek Muhammet Mert D.'yi almak istedi. Eve gelen icra memurları aileyi evde bulamayınca Tugay D. hakkında 2. İcra Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tugay D. savcılığa başvurarak kız kardeşinin çektiği videoları delil olarak sunup, eşi Sedanur D.'nin oğlunu dövdüğünü iddia ederek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Sedanur D. hakkında çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çekilen video görüntüleri üzerine Sedanur D.'nin Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada 'altsoya ve çocuğa karşı eziyet' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

Hukuk ve ceza davaları sürerken, Tugay D., 2. İcra Ceza Mahkemesi tarafından 'çocuk teslimine muhalefet' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tugay D., geçtiğimiz 31 Ağustos'ta tutuklanarak Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

Oğullarının tutuklanmasına tepki gösteren anne Şükran ile baba Ahmet D., yetkililerden yardım istedi. Aile Mahkemesi tarafından görevlendirilen uzmanların eve gelerek inceleme yaptıklarını ve torunlarının kendilerinde kalması yönünde görüş bildirdiklerini söyleyen Ahmet D., "Biz misafirliğe gitmiştik. Gelen icra memurları da yalan, doğru bir rapor tutmuşlar. Yerinde gidip bulamıyoruz diye. Çocuğum haksız yere hapis yatıyor. Benim oğlum çocuğuna sahip çıktı diye hapis yatıyor. Bakanlıktan benim bir dileğim var. Benim çocuğuma yardımcı olsunlar. Bedelli askerlik için parasını yatırmıştım. İşinden gücünden oldu. Torunumun şiddet görüntüleri izlenmeden velayet annesine verildi. Evi 2 yıl önce kendisi terk etti ve bu sürede oğlunu sadece 2 kez aradı. Torunumu dövünce eşim karşı çıkıyordu. Benim çocuğum 'evladına sahip çıktı' diye cezaevine girdi. Oğlum Mert'e hem annelik hem babalık yaptı. 'Torunum babasız durmuyor, ağlamasın' diye bedelli askerlik parasını yatırdım. Yetkililerden bizim tek bir ricamız var. Benim çocuğumu kurtarsınlar. Evladına sahip çıktığı için cezaevine girdi" diye konuştu.

Oğlunun geceleri kalkıp torununun altını temizleyip, mamasını verdiğini ona gözü gibi baktığını söyleyen anne Şükran D. ise "Oğlumu işinden etti, cezaevine attılar. Torunumun bir geleceği var. Babası onun için her şeyi yapıyor. Torunuma 'annen geliyor' deyince ağlamaya başlıyor ve gitmiyor. Şiddet uyguluyor gelinim, onu cezaevine atmaları lazım. Benim oğlum hırsızlık, namussuzluk yapmamış, eşini dövmemiş, kendi isteğiyle evden gitmiş. Yavrumu torunuma kavuştursunlar" dedi.

Ahmet Akbuğa - Sefa Tetik