Diğer
Kategoriler

Oğlunu kaybeden anne sinir krizi geçirdi

Zonguldak'ta gece geç saatlerde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ve oğlunun içeride olduğunu öğrenen anne sinir krizleri geçirdi.

Oğlunu kaybeden anne sinir krizi geçirdi

01 Şubat 2017 07:11
Oğlunu kaybeden anne sinir krizi geçirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Hoştepe Sokak üzerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde bir binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, polis ekipleri de önlem aldı. Çalıştığı iş yerinin en üst katında yaşayan Ersoy Dökel itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak feci şekilde can verdi. Olayı duyan Ersoy Dökel’in Annesi oğlunun içeride olduğunu duyunca fenalık geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sakinleştirilen anne olay yerinden uzaklaştırıldı. Dökel'in cansız bedeni itfaiye ve 112 sağlık ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Sertaç Özdemir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!