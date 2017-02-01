Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Hoştepe Sokak üzerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde bir binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, polis ekipleri de önlem aldı. Çalıştığı iş yerinin en üst katında yaşayan Ersoy Dökel itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak feci şekilde can verdi. Olayı duyan Ersoy Dökel’in Annesi oğlunun içeride olduğunu duyunca fenalık geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sakinleştirilen anne olay yerinden uzaklaştırıldı. Dökel'in cansız bedeni itfaiye ve 112 sağlık ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sertaç Özdemir