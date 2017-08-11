Oğlunu korumaya çalışırken öldürülen babanın failleri yakalandı

Konuyla Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, “Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince meydana gelen "Kasten Adam Öldürme, Mala Zarar Verme ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan operasyon sonucunda, 08 Ağustos 2017 Salı günü Hürriyet Mahallesi, Şehit Pide Caddesi üzerinde bulunan bir işyeri önünde meydana gelen silahlı saldırıda M.K. isimli şahsın öldürülmesi olayı ile ilgisi bulunduğu tespit edilen İ.E ve F.K isimli şüpheli şahıslar Akyol Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde ekiplerimizin yapmış olduğu başarılı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.E ve F.K isimli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler devam ediyor’’ denildi.



Olayın geçmişi



Şehitkamil ilçesi Hürriyet Mahallesinde plakaları belirlenemeyen iki otomobil içerisindeki şahıslar aniden durarak birbirine ateş etmeye başlamış, bu sırada oğlu ile marketin önünde eşini bekleyen 32 yaşındaki Mehmet Kızılırmak kafasından vurularak hayatını kaybetmişti.