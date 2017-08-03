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Oğlunu öldüren babanın yakalanma anı kameralarda

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde oğlunu öldüren babanın yakalanma görüntüleri anbean kameralara yansıdı.

Oğlunu öldüren babanın yakalanma anı kameralarda

03 Ağustos 2017 21:20
Oğlunu öldüren babanın yakalanma anı kameralarda - Tıkla İzle

Kartepe Uzunbey Mahallesi üzerinde bulunan kağıt ve hurda toplayan ailelerin ikamet ettiği çadırlarda meydana gelen olayda beslediği tavukları kaybolan Turgay Çelik (23) babasının yanına giderek kaybolan tavukları kendisinin alıp almadığını sordu. Edinilen bilgi ve iddialara göre; babasının ‘Hayır’ cevabına rağmen babasına ait olan ördekleri almak isteyen Turgay Çelik ile baba Murat Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devamında sinirlerine hakim olamayan oğul Çelik babası Murat Çelik’e bıçak çekti.

Oğlunun kendisine bıçak çektiğini gören baba Murat Çelik hemen aracına doğru koştu ve pompalı tüfeğini alarak oğluna doğru ateş etti. Olayda Tugay Çelik göğsünden vuruldu. Telaşa kapılan baba olay yerinden kaçarak yakınlarda bulunan mısır tarlasına girdi. Tugay Çelik ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili inceleme başlatan emniyet ekipleri baba Murat Çelik’i yakınlarda saklandığı bir mısır tarlasında yakalayarak gözaltına aldı. Baba Murat Çelik’in yakalanma anı kameralara anbean yansıdı. 

Mehmet Oğuzhan Altun
 

Etiketler: baba, Kocaeli, murat çelik, yakalanma


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