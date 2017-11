Oğlunun cenaze namazını kıldıran şehit babası yine duygulandırdı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik hücre evine yapılan operasyonda şehit olan Özel Harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir, geçtiğimiz hafta ebediyete uğurlanmıştı. Şehidin cenaze namazını ise imam babası İbrahim Taşdemir kıldırmıştı. Şehit için Selçuk’taki İsabey Camii’nde mevlit programı düzenlendi. Cenaze namazını kıldırırkenki metaneti ve duruşu ile tüm Türkiye’yi etkileyen baba Taşdemir, oğlunun mevlidinde herkesi duygulandırdı.

İmam hatip olarak İsabey Camii’nde görev yapan İbrahim Taşdemir, cuma namazı öncesi taziyeleri ‘Vatan sağ olsun’ diye kabul etti. Ardından şehit Ahmet Alp Taşdemir için mevlit okunurken, cuma namazı kılındı. Şehidin kardeşleri Yavuz ve Talha Taşdemir de babalarının yanında yer aldı.

Cenaze namazını kıldırdığı anı anlattı

Oğlunun cenaze namazını kıldırırken dirayeti ile herkesi duygulandıran baba İbrahim Taşdemir, “Yüce Rabbim Kur’an’da kendini anlatırken ‘Mülkün sahibi Allah’tır’ diyor. Biz de onun mülküyüz. Biz de bile her yerde istediği tasarrufu yapıyor. Bende aslında kalp rahatsızlığı var. Çocukken bayılır düşerdim ağladığımda, üzüldüğümde. O gün kalp rahatsızlığım olmasına rağmen, şahadet haberini aldıktan sonra üç gün tık bile olmadı biliyor musunuz? Demek istiyorum ki bana şehit babası olma şerefimi veren Allah, kalbime o heyecanı dayanma gücünü de verdi” dedi.

“Niye üzüleyim ki ben şeref duydum”

Oğlunun şahadet haberi aldığı andan itibaren büyük bir gurur yaşadığını anlatan baba Taşdemir, “Şahadet makamı en yüce makam. Önce ‘derdimi seviyorum’ dedim ama derdini söylemek de Allah’a karşı haşa saygısızlık olmasın, ‘İçinde bulunduğum durumu seviyorum.’ Ben yavrumdan kısa bir süre ayrıyım, ne kadar ömrün kaldıysa, kalan süre kadar ayrıyım. İnşallah secdede bana şahadeti nasip etsin derim. Gözleri yumduk mu o zaman hemen oğlumla beraber olmayı ümit ediyorum. Böyle bir duruma kim üzülür ki niye üzüleyim ki ben şeref duyuyorum. Birçok insanın istediği ama ulaşamadığı bir makama rabbim benim evladımı ulaştırdı. Ben de babasıyım, Rabbim inşallah lütfeder. Ben bu ümitle, sevinçle mutluyum elhamdülillah niye üzüleyim. Şeref duydum” diye konuştu.

“Evden abdestsiz çıkmıyorum baba derdi”

Oğluyla bir konuşmasını da paylaşan imam İbrahim Taşdemir, “Ben operasyona falan giderken ‘Aman oğlum abdestsiz çıkma diyordum.’ ‘Baba ne diyorsun ben evden çıkarken abdestsiz çıkmıyorum’ derdi. Ben bunları söylerken riyadan Allah’a sığınırım. Ama sevincimden söylüyorum, böyle bir evladın babası olmaktan şeref duyduğum için söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kazakistan’dan Filistinli Müslüman’a kadar herkes acımı paylaştı”

Oğlunun şahadet haberini aldığı andan itibaren kendisini dünyanın her yerinden aradıklarını ve acısını paylaştığını vurgulayan imam İbrahim Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beni her yerden aradılar, Fatih din görevlileri 35 kişi burada şehidimin mevlidini okumaya geldi. Dünyanın her yerinden Kazakistan’dan bana telefon geldi, tebrik eden kardeşlerim var. Bazıları taziyede bulunuyor ama mana noktasında anlayanlar ‘Hocam seni tebrik ederiz’ diyor. Cumhurbaşkanımızdan kaymakamımıza, belediye başkanımızdan emniyet amirimize, bütün devlet memurlarından milletvekilleri, bakanlarına kadar hepsi acımı paylaştı. Bizi ayrıca şereflendirirler. Düşünebiliyor musunuz Filistinli bir Müslüman arayıp beni yarım yamalak Türkçesiyle bana başsağlığı diliyor. Demek ki bizim coğrafyamızda sınırlar yok ve gönüller bir. Ortak bir paydamız var bizim. Yavrumun bu şahadetiyle başlayan süreçte bizimle birlikte olan herkesten Allah razı olsun.”

Mevlit törenine Kaymakam Ayhan Boyacı, İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, AK Parti Milletvekili Kerem Ali Sürekli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mihrap Düzöz - Nilüfer Öztürk Silay - Sinan Yeniçeri