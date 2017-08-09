Oğlunun cenazesinden dönen kadın kazada öldü

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'ya bağlı Korubaşı Mahallesi'nde oturan 77 yaşındaki Hanife Bahçe'nin oğlu Safi Bahçe önceki gün geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Dün yapılan cenaze töreninin ardından Hanife Bahçe ve akrabaları, diğer oğlu Naci Bahçe'nin kullandığı 07 UY 775 plakalı otomobille dönüşe geçti. Saat 20.00 sıralarında Naci Bahçe'nin kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada otomobilde bulunan Hanife Bahçe ağır yaralanırken, sürücü ve Hafize Karataş, Hatice Sezer, Aysel Gürcan olayı yara almadan atlattı.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Hanife Bahçe, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Bahçe, sevk edildiği Alanya Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ahmet Mervan Taş