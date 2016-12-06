Isparta'da oğlunu evlendirmek için küçük tasarruflarla 9 bin 800 dolar biriktiren 63 yaşındaki emekli öğretmen Şükrü Dalbay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yastık altındaki dövizinizi TL'ye çevirin' çağrısıyla dövizini yastık altından çıkararak Türk lirasına çevirdi. Isparta'da bir döviz bürosuna gelen Dalbay, dövizini TL'ye çevirmek istediğini söyledi. Döviz kuru karşılığında eline 34 bin 800 TL geçen Dalbay İHA muhabirine konuştu. Dalbay, "Fazla gelirim yok. Eşim de emekli Kur’an Kursu öğretmeni. Oğlumu evlendirmek için tasarruf ettiğimiz paramız vardı. Yastık altında tuttuğumuz dövizdi bu para. Cumhurbaşkanımızın bizlere çok önemli bir çağrısı oldu. ‘gün bugündür yastık altındaki dövizlerini Türk lirasına çevirin’ mesajı beni çok etkiledi. Gün bugündür demek zor durumda kalabileceğimizin ifadesiydi bana göre . Vatan hainleri ne kadar plan yaparsa yapsın bizim gibi vatanperverler olduğu sürece hiçbir şeyi başaramayacaklar. Kötü emelleri kursaklarında kalacak" dedi.

Bu vatan batarsa biz de batarız

Vatanını milletini dinini Peygamberini seven herkese burada bir görev düştüğünü belirten Dalbay, "Bu vatan batarsa biz de batarız. Ekonomimiz iflas ederse biz de iflas ederiz. Maddi anlamda zararım olsa bile karınca kararınca bir katkım olsun diye düşündüm. 9 bin 800 dolarımı Türk lirasına çevirdim. Halkımızda bu çağrıya kulak versin. Bu vatan bizim. Elimizi taşın altına sokma zamanıdır" diye konuştu.

Altın hesabına dönüştürecek

Bu parayı bankada altın hesabına dönüştürerek ekonomiye katkı sunacağını belirten Dalbay, “Aynı zamanda TGRT Haber izleyicisiyim. Burada yayınlanan haberlerde Cumhurbaşkanımızın bu çağrısını dikkate aldım. Ben vatanımı Cumhurbaşkanımı seviyorum. Vatanseverlik görevimi yerine getirmeye çalıştım" şeklinde konuştu.

Ferhat Kaya

ISPARTA