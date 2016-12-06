Diğer
Kategoriler

Oğlunun düğün parasını TL'ye çevirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yastık altındaki dövizinizi TL'ye çevirin' çağrısına oğlunu evlendirmek için küçük tasarruflarla 9 bin 800 dolar biriktiren emekli öğretmen Şükrü Dalbay, dövizini Türk lirasını çevirdi.


06 Aralık 2016 10:34

Isparta'da oğlunu evlendirmek için küçük tasarruflarla 9 bin 800 dolar biriktiren 63 yaşındaki emekli öğretmen Şükrü Dalbay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yastık altındaki dövizinizi TL'ye çevirin' çağrısıyla dövizini yastık altından çıkararak Türk lirasına çevirdi. Isparta'da bir döviz bürosuna gelen Dalbay, dövizini TL'ye çevirmek istediğini söyledi. Döviz kuru karşılığında eline 34 bin 800 TL geçen Dalbay İHA muhabirine konuştu. Dalbay, "Fazla gelirim yok. Eşim de emekli Kur’an Kursu öğretmeni. Oğlumu evlendirmek için tasarruf ettiğimiz paramız vardı. Yastık altında tuttuğumuz dövizdi bu para. Cumhurbaşkanımızın bizlere çok önemli bir çağrısı oldu. ‘gün bugündür yastık altındaki dövizlerini Türk lirasına çevirin’ mesajı beni çok etkiledi. Gün bugündür demek zor durumda kalabileceğimizin ifadesiydi bana göre . Vatan hainleri ne kadar plan yaparsa yapsın bizim gibi vatanperverler olduğu sürece hiçbir şeyi başaramayacaklar. Kötü emelleri kursaklarında kalacak" dedi.

Bu vatan batarsa biz de batarız

Vatanını milletini dinini Peygamberini seven herkese burada bir görev düştüğünü belirten Dalbay, "Bu vatan batarsa biz de batarız. Ekonomimiz iflas ederse biz de iflas ederiz. Maddi anlamda zararım olsa bile karınca kararınca bir katkım olsun diye düşündüm. 9 bin 800 dolarımı Türk lirasına çevirdim. Halkımızda bu çağrıya kulak versin. Bu vatan bizim. Elimizi taşın altına sokma zamanıdır" diye konuştu.

Altın hesabına dönüştürecek

Bu parayı bankada altın hesabına dönüştürerek ekonomiye katkı sunacağını belirten Dalbay, “Aynı zamanda TGRT Haber izleyicisiyim. Burada yayınlanan haberlerde Cumhurbaşkanımızın bu çağrısını dikkate aldım. Ben vatanımı Cumhurbaşkanımı seviyorum. Vatanseverlik görevimi yerine getirmeye çalıştım" şeklinde konuştu. 

Ferhat Kaya
ISPARTA 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç