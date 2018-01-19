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Oğlunun ölümüne dayanamadı

Antalya’da 7 ay önce oğlunu kas hastalığından kaybeden anne de sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu.

Oğlunun ölümüne dayanamadı

19 Ocak 2018 13:35

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 09.00 sırasında Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Doğuştan kas hastası 18 yaşındaki Mustafa Duran, 15 Haziran 2017 tarihinde hayatını kaybetti. Elif-Veli Duran çifti, tek çocukları Mustafa'nın ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

Dün akşam eşiyle anne ve babasının evine misafirliğe gelen ve geceyi burada geçiren Elif Duran'ı (46) eşi Veli Duran, sabah yatağından uyandırmaya çalıştı. Eşinin tepki vermemesi üzerine Duran, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Elif Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Duran'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"Oğlumuza çok düşkündü"

Kısa süre içine hem olunu hem eşini kaybeden acılı Veli Duran, "Oğlumuzun ölümünden sonra eşim çok etkilendi. Doktorlar, oğlumun en fazla 20 yaşına kadar yaşayabileceğini söylüyordu. Eşim, onu yaşatabilmek için elinden gelenin fazlasını yaptı. Anne yüreği işte, kalbi bu acıyı daha fazla kaldıramadı" dedi.

İsa Akar

Etiketler: antalya

 

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