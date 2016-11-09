Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Caddesi istikametinde seyreden E. Ç. yönetimindeki plakası belirlenemeyen öğrenci servisi belediyeye ait çöp kamyonu ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan öğrencilerden K.Y., A.A., H.G., Z.Ş., F.O., E.C., E.Z., F.Y., B.S., M.K., S.Ö., F.Ç., E.K., ve E.Ç., yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ve vatandaşların yardımıyla Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların birçoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken diğer yaralılar müşahede altına alındı. Yaralıların tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.