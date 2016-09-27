Edinilen bilgilere göre, Harmanlı Mahallesi sapağında 3 öğrenciyi aldıktan sonra ana caddeden Karapürçek istikametine doğru dönüş yapmak isteyen Sezer D. idaresindeki 54 S 0550 plakalı öğrenci servis minibüsüne, Karapürçek’ten Akyazı istikametine gitmekte olan Yaşar K. idaresindeki 16 BMB 73 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu minibüs devrildi. Servis minibüsünün devrildiğini gören vatandaşlar hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda 112 acil ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri, kazada yaralanan Yaşar K.(32), Selda K.(31), Nurcan K.(34), Belinay K.(6), Ali Eren K.(6), Hamza U.(3), Nebahat U.(36), Yavuz U.(5), Mehmet E.(11), Murat E.(11), Hüsna E.(6), Anife E.(50) toplam 12 şahsa ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde yol güvenliği alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.