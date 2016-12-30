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Öğrenci servisi ağaca çarptı: 20 yaralı

Osmaniye’de lise öğrencilerini taşıyan servis aracının refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi ağaca çarptı: 20 yaralı

30 Aralık 2016 11:27

Alınan bilgiye göre, Toprakkale Anadolu Lisesine öğrenci taşımacılığı yapan Ali Gök’ün (56) kullandığı 80 EF 442 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Musa Şahin Bulvarı'nda Osmaniye Belediyesi binası önünde refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, minibüste bulunan Enes İyin (16), Beyza Kılıçal (15), Arif Keleş (17), Emre Karbeyaz (15), Mustafa Yaşar (15), Hatice Bakıcı (16), Ali Çam Sarı (15), Üzeyir Gündeş (15), Serhatcan Özdemir (15), Azad İkto (14), Oktay Köken (15), Çiğdem Özkan (15), Dilara Tosun (15), Ayşe Sümeyye Keleş (15), Veysel Gül (16), Hira Nur Emek (16), Mehmet Turan (15), Elif Çolak (15) ve Eda Kurnaz (15) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi, Özel Park Hastanesi ve Yenihayat Hastanesine kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Ali Gök ise AFAD ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından araçtan çıkartılarak 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

Kasım Karadağ
 

Etiketler: kaza, öğrenci


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