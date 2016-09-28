Kaza, Sungurlu-Yörüklü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taşımalı eğitim sistemi kapsamında Tuğlu köyündeki öğrencileri servisle Sungurlu’ya İlker Akat yönetimindeki 19 BH 591 plakalı öğrenci servisi Yörüklü-Karaçay köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan Ali A., Selma Ö., Abidin A., Ergülü B., Gülhan A., Gözde A., Şule A., Barış A., Satılmış M., Murat Can K., servis sürücüsü İlker Akat ile ismi öğrenilemeyen 2 öğrenci yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı öğrenciler ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.