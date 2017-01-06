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Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 42 yaralı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 öğrenci hayatını kaybetti, 42 öğrenci de yaralandı.

Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 42 yaralı

06 Ocak 2017 09:51
Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 42 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 08.00 sıralarında ilçe merkezi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli Anadolu Sağlık Meslek Lisesine giden öğrencilerinin velileri tarafından kiralanan M.T. idaresindeki 42 R 3600 plakalı otobüs, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan otobüste bulunan 44 öğrenciden 2'si hayatını kaybederken, 42 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Konya kent merkezinden de çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerin olay yerinde yaptığı kontrolde öğrencilerden Burak Demirci (17) ve Ayşe Nur Okuş'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kazada yaralanan diğer öğrenciler hava ambulansı ve ambulanslarla Cihanbeyli ve Konya merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu hafif olan öğrencilerden bazılarına da kaza yerinde ayakta müdahale edildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

emal Hatipoğlu - Mustafa Beşer 


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