Kaza, Kozluk ilçesi Çayönü köyü Kurşunlu Mezrası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aydın Doğmuş idaresindeki 22 NH 819 plakalı öğrenci servisi, Kurşunlu mezrası yakınlarında yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan öğrenciler Cüneyt Doğmuş (15), Ayşegül Doğmuş (13), Sinem Doğmuş (7), Özlem Doğmuş (10), Ramazan Doğmuş (11), Gülbahar Doğmuş (11) , Erkan Göçmenoğlu (15) ve sürücü Aydın Doğmuş yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.