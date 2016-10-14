Kaza, sabah erken saatlerde Aksaray E-90 Karayolu Otogar Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kutlu köyünden merkeze öğrenci taşıyan Şener F. (35) idaresindeki 68 D 0119 plakalı minibüs, otogar kavşağına geldiğinde önce kavşaktan çıkan Mehmet G. (58) idaresindeki 06 SAE 70 plakalı kamyonete, ardından önünde seyreden Dede Yunus G. (49) idaresindeki 68 FS 745 plakalı kamyonete çarptı. Kazada öğrenci servisinde bulunan öğrenciler N.F. (14), M.D. (17), S.B. (14), G.B. (16), A.E.B. (16), İ.Y.Ö. (14), M.A.E. (13), Y.K. (15), Y.K. (17), S.T. (13) ile kamyonette bulunan sürücü Dede Yunus G. ile kızı Züleyha G. (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Yardım ambulansları ile Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

