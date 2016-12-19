Milas’ta 19 Mayıs Bulvarı’ndan Selimiye istikametine doğru seyreden İsmail Ünsal’ın kontrolündeki 07 LC 877 plakalı kamyonet, Labranda Bulvarı’ndan şehir merkezine doğru seyreden özel bir rehabilitasyon merkezinin öğrencilerini taşıyan Ekrem Turung’un kontrolündeki 48 S 4186 plakalı servis minibüsüne çarptı. Meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan rehabilitasyon merkezi öğrencisi Fatma Nur Yıldırım ve annesi Necibe Yıldırım olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.