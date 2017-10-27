Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı |Kahramanmaraş haberleri

Alınan bilgiye göre, Nurhak ilçesine bağlı Kullar Mahallesi’ndeki İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri taşıyan servis ile 46 EY 185 plakalı otomobil, sabah saatlerinde okula 50 metre kala kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile serviste bulunan 11 öğrenci yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak kazaya şahit olan vatandaşlar koştu. Yaralanan öğrenciler ve otomobil sürücüsü, 112 acil servise ait ambulanslarla Nurhak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı öğrencilerin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza haberini alan aileler ise hastaneye akın etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

