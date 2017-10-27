Diğer
Kategoriler

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı |Kahramanmaraş haberleri

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde öğrenci servisi ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı |Kahramanmaraş haberleri

27 Ekim 2017 11:21

Alınan bilgiye göre, Nurhak ilçesine bağlı Kullar Mahallesi’ndeki İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri taşıyan servis ile 46 EY 185 plakalı otomobil, sabah saatlerinde okula 50 metre kala kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile serviste bulunan 11 öğrenci yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak kazaya şahit olan vatandaşlar koştu. Yaralanan öğrenciler ve otomobil sürücüsü, 112 acil servise ait ambulanslarla Nurhak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı öğrencilerin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza haberini alan aileler ise hastaneye akın etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç