Kaza, merkez Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 AB 547 plakalı öğrenci servisi ile 72 AJ 147 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan servis aracı çevrede bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada, çoğunluğu öğrenci servisinde olmak üzere her iki araçta da bulunan 15 kişi yaralandı. Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, öğrenci servisinin çarptığı iş yerinde hasar da oluşurken, araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.