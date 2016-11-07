Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı 30 Ağustos Caddesi ile Sivas Caddesi Kavşağında meydana gelen kazada Doğu Sanayi - Organize hattında çalışan Enis A.'nın kullandığı tramvay ile 54 yaşındaki Yahya D.'nin sürücüsü olduğu 38 S 06181 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tramvay raydan çıkarken, öğrenci servisinin sürücüsü ve vatman ile birlikte serviste bulunan İlknur G. (10), Fatma Z. (10), Halime V. (10), Zehra M. (10), Azranur D. (10) yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapanırken, tramvay trafiği de aksadı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için otobüslerle yardımcı oldu. Polis ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak kaza yerinde incelemeler yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alparslan Ötüken