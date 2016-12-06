Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kahramanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir liseye öğrenci taşıyan Hacı Ahmet K. (59) idaresindeki 42 C 0901 plakalı servis midibüsü, ara yoldan çıkan İbrahim T. (59) idaresindeki 42 SY 926 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü devrildi. Kazada öğrenci servisinde bulunan 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Alperen Babalık olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 14 lise öğrenci de olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza haberini alır almaz olay yerine gelen Alperen Babalık’ın annesi oğlunu ayakkabısından tanıyarak feryat etti. Babalık’ın cansız bedeni olay yerine gelen uzmanların incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracına konularak hastane morguna kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Sürücüler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Beşer