Öğrenci servisi sürücüsüne silahlı saldırı

Olay, saat 08.30 sıralarında Kağıthane Girne Caddesi Paşabahçe Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kıyasettin Tacar (41), 34 JK 6676 plakalı servisle Ekrem Cevahir İmam Hatip Anadolu Lisesinin öğrencilerini okula bıraktı. Ardından hostes ile dönüşe geçen Tacar’a sokak arasında 34 ARP 13 plakalı siyah renkli bir ciple yaklaşan bir şahıs, kurşun yağdırmaya başladı. Sıkılan kurşunlardan 3’ü Tacar’ın başına isabet ederken, diğer 2’si de vücuduna ateş etti. Kurşunların isabet etmesi sonucu Tacar ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi servisin içerisinde yaptı. Ardından yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tacar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra aracın geriye kayması ve yaralı şoförün araçtan çıkartılması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“Aralarında husumet varmış, takip edip vurmuş”

Olayı gören bir vatandaş, “Burada geçmişte olan bir husumetlerinden dolayı servis arkadaşımızı başka biri vurdu. Aralarındaki husumetin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu olayın servis şoförleriyle alakası yok bu tamamen kişisel bir husumettir. Olay geçmişte kendi aralarındaki mevzudan dolayı buradan onu takip etmiş. Buradan ateş edip sonra da kaçmış. Olayın servisçilikle alakası yok” dedi.

Servisteki hostes şoka girdi, ağladı

Olayın ardından polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Servisin içerisinde hostesin ise şoka girerek ağladığı görüldü. Polis ekipleri tarafından polis aracına bindirilerek hostes ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise çevrede çalışma yaparak güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

8 yıl sonra gelen intikam iddiası

Öte yandan hayatını kaybeden Tacar’ın 8 yıl önce saldırıyı gerçekleştiren Ferit A.’nın ağabeyini bacaklarından vurarak sakat bıraktığı iddia edildi. Bunun üzerine Ferit A.’nin 8 yıl sonra ağabeyini sakat bırakan Tacar’ı öldürdüğü öğrenildi.

Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren aracın plakası tespit edildi. Polis ekipleri plakası belirlenen aracı yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur



