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Öğrenci servisi tarlaya uçtu: 7 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenci servisinin tarlaya uçması sonucu 7 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi tarlaya uçtu: 7 yaralı

04 Ocak 2018 09:56

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kumkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İlköğretim öğrencilerini taşıyan minibüs havanın henüz aydınlanmadığı ve kuvvetli yağışın bastırdığı esnada yoldan çıkarak kapalı pazar yeri bitişiğindeki tarlaya uçtu. Kazayı fark eden mahalle sakinleri yardıma koştu. Minibüsten çıkarılan öğrenciler kaza yerine çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalede bulunulan 7 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerine gelen bazı öğrenci velileri servis şoförüne tepki göstererek, çift sefer yaptığını ve aracı hızlı kullandığını ileri sürdü.

Kaza anında minibüs içinde olduğunu ve kendisinin yara almadığını ifade eden bir öğrenci ise, "Virajları yavaş yavaş geçiyorduk. Geçince biraz hızlanma oldu. Ondan sonra böyle gittik. Kaza anında öndeydim. Ben kendi çabamla çıktım" diye konuştu.

Minibüs şoförü Bayram G. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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