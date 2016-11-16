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Öğrenci servisi TIR’a çarptı: 18 yaralı

Malatya’da bir öğrenci servisi çevreyolunda dönüş yapan TIR’a çarptı. Kazada servis içinde bulunan 18 öğrenci ile sürücü yaralandı.


16 Kasım 2016 10:25

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah 06.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Villakent önünde meydana geldi. Battalgazi ilçesine bağlı uzak mahallelerden kent merkezindeki okullara öğrenci götüren Hasan A. yönetimindeki 44 S 007 plakalı öğrenci servisi hızla ilerlerken, benzinlikten çıkan ve kavşakta dönüş için bekleyen Mustafa A. yönetimindeki 44 FV 88 plakalı iş makinesi yüklü TIR’a çarptı. Kazada serviste bulunan 17 lise öğrencisi ile servis sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Devlet Hastanesi acil servislerine kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, bazılarının ise ayakta tedavi edildiği öğrenilirken kaza sonrası çevreyolunda trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak verildi. Kaza sonrası büyük hasar oluşan servis aracı çekici yardımı ile kaza yerinden çekildi.

Bu arada yaşanan kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. TIR’ın kazadan önce yakıt aldığı benzin istasyonunun kameralarına yansıyan kazada TIR’ın benzinlikten sonra yola çıktığı ve Elazığ istikametine dönmek için beklediği, bu sırada minibüsün yolu kaplayan TIR’a ortadan çarpması yer alıyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cahit Özçelik
MALATYA 

Etiketler: öğrenci servisi, TIR


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