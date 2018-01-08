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Öğrenci servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğrenci servisinin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Öğrenci servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

08 Ocak 2018 22:35

Kaza, Karlı Mahallesi Çorallar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.G. idaresindeki 41 P 5160 plakalı öğrenci servisi, dönerken fark edemediği ilkokul birinci sınıf öğrencisi Kadir Yıldız'a (7) çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından küçük çocuğun cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Servis şoförü R.G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Uğur Konuk
 

Etiketler: servis

 

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