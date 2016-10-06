Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında İncirliova-Koçarlı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İncirliova ve Koçarlı’dan aldığı öğrencileri Efeler ilçesindeki özel bir sağlık meslek lisesine götürmek üzere yola çıkan Coşkun Güler yönetimindeki 09 P 8057 plakalı servis minibüsü, İncirliova’ya bağlı Yazıdere Mahallesi’ne geldiğinde Koçarlı istikametinden gelen Muhittin Güler idaresindeki 09 JM 141 plakalı otomobille çarpıştı.

İçerisinde sürücünün yanı sıra 10 öğrenci ve 2 öğretmenin bulunduğu servis minibüsü, kontrolden çıkarak kanala düştü. Kazada servis minibüsünde bulunan 10 öğrenci ile servis şoförü yaralandı. Araçta sıkışan bir öğrenci itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Efeler ilçesindeki hastanelere nakledildi.

Yaralı öğrencilerden 8’i ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. 2 öğrenci ile servis sürücüsünün hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşer Çeken