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Öğrenci yurdu önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun'da Turgut Özal Öğrenci Yurdu önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Öğrenci yurdu önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

06 Mayıs 2018 02:09

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Turgut Özal Öğrenci Yurdu önünde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuş minibüsten Ramazan A. tarafından seyir halindeyken yine seyir halinde olan 55 GL 872 plakalı kapalı kasa kamyonetin içindekilere yönelik silahlı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlar silahlı saldırı düzenlenen araçta bulunan 3 kişi ve yoldan geçen bir vatandaş ile öğrenci yurdu önündeki bayan öğrenciye isabet etti. Olayda yaralanan Lütfi Güler, Hatice Çetinkaya, Mevlüt Aydın 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Selçuk Yapıcı ve Songül Köse ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan ve silahlı saldırı düzenlenen araçta olduğu öğrenilen Lütfü Güler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.
Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirirken, öğrenci yurdunun önüne çok sayıda polis sevk edildi.
Silahlı saldırgan dolmuş minibüs ile kaçtı. Soruşturma devam ediyor.  

 

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