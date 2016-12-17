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Öğrenci yurdunda dev yangın tatbikatı

Tekirdağ’da AFAD, UMKE, İtfaiye, Emniyet, ve İl Sağlık Müdürlüğünün katılımıyla Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Yurdunda gece saatlerinde “Yangın Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirildi.

Öğrenci yurdunda dev yangın tatbikatı

17 Aralık 2016 07:45

AFAD, UMKE, İtfaiye, Emniyet, ve İl Sağlık Müdürlüğünün katılımı ile gerçekleştirilen Yangın Tahliye Tatbikatında AFAD personeli tarafından ilk önce yangınlar hakkında ön bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü A. Mehmet Coşkun tarafından, yurtta kalan öğrencilere “Yangın Tahliye Tatbikatı” hakkında ön bilgilendirme yapıldı.

Öğrenci yurdunda gece saatlerinde geniş bir katılımla yapılan tatbikatta, kimi öğrenciler en kısa zamanda dışarı çıkarıldı, kimi öğrencilerde tatbikat gereği itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla sedye ile yurttan çıkarılıp ambulansa kadar getirildi. Bu sırada sağlık ekipleri de hazır beklerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldılar. Dışarı çıkan öğrenciler ise olanları meraklı gözlerle izleyerek, olası bir yangın anında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi oldular.
Yangın Tahliye Tatbikatı neticesinde görülen eksik ve noksanlıklar bir rapor halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirildi.

“Amacımız herhangi bir can kaybının meydana gelmemesi”
Öğrenci yurtlarındaki Yangın ve Acil Durum Tatbikatlarının yıl boyunca sürdürüleceğini beyan eden İl AFAD Müdürü Recep Erol “Amacımız Afet ve Acil Durumlarda herhangi bir can kaybının meydana gelmemesidir” dedi. 

Halil Dağ

Etiketler: Tekirdağ. öğrenci yurdu, yangın tatbikatı


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