Öğrenciler 1 TL'ye ulaşım için nüfus müdürlüklerine akın etti

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (ISUBÜ) 24 Haziran günü başlayacak olan yeni akademik yıl öncesinde kayıt ve konaklama işlemlerini tamamlayan öğrenciler ulaşım ücretindeki tasarruf için harekete geçti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında halk otobüslerini 1 liradan kullanmak isteyen öğrenciler, ikamet kayıtlarını kente aldırmak için nüfus müdürlüklerine gitti. Öğrencilerin çoğunluğu, yeni akademik yıl öncesindeki son mesai gününü seçince, kurumda uzun kuyrukları oluştu.

Ulaşımda tasarruf etmek isteyen öğrenciler, ikamet kaydı işlemlerini yaptırdıktan sonra S.S. 18 No'lu Özel Halk Otobüsü Kooperatifi ve öğrenci Gülkent Kart'ı çıkarmak için ilgili birimlerin yolunu tuttu. Belediye Encümeninde öğrencilerin ucuz ulaşımı için karar alınmıştı

Öte yandan, Isparta Belediyesi tarafından kentteki halk otobüsleriyle ilgili 5 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklamada, alınan kararla ikametini getiren öğrencilerin 1 liraya, 30 dakikada otobüs değiştirenlerin de ücretsiz ulaşım koşullarından yararlanacağı belirtilmişti.

Belediye Encümenince alınan karar gereği, 1 Temmuz'dan itibaren, ikameti Isparta'da olan ve ikametini Isparta'ya getiren, ilköğretim, orta öğretim ve üniversiteli tüm öğrenciler halk otobüslerine 1 TL'ye binme imkanından yararlanacağı açıklanmış, öğrencilerin daha önce ikametinin Isparta'da olduğunu ibraz etmesi için şart koşulan 1 aylık sürenin de 1 yıla çıkarıldığı bildirilmişti.

Feti Kılıç

