Öğrenciler, 85 kilometre hıza ulaşan hız dronu yaptı

100. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri bölümü 11. sınıf öğrencileri, 12.Uluslararası Robot Yarışmasına katılma kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçen öğrenciler Ömer Faruk Kaçmaz, Mehmet Emin Çelik ve Özgürcan Ayaz, hız dronu yapmaya başladı. 3 öğrenci, öğretmeleri Vahap Bataray’ın da desteğiyle saatte 85 kilometre hıza uluşan dron yaptı. Amaçları üst seviyede dronlar tasarlamak olan öğrenciler, ASELSAN’la birlikte savunma sanayisi için daha kaliteli dronlar geliştirmek istiyor.

Hız dronunu 3 arkadaşı ve öğretmelerinin desteğiyle yaptıklarını belirten öğrencilerden Ömer Faruk Kaçmaz, “Projemizin adı hız dronudur. Saatte yaklaşık 85 kilometre hıza çıkıyor. Çoğu parçalarını kendimiz tasarladık, kimi parçalarını da dışarıdan aldık. Projemizi şimdilik sunuyoruz ve ilerde daha iyi bir yerlere getirmeye çalışacağız” dedi.

Yaptıkları projelerle öğrencilere ve tüm topluma mesleki teknik eğitimi sevdirmek olduğunu belirten okul müdürü Fethi Kılınç, “En büyük amacımız budur. Genelde toplumda mesleki teknik eğitime bakış açısı ile ilgili bir ön yargı var. Biz bu ön yargıları kırmak istiyoruz. Bizler geleceğin mühendislerini yetiştiriyoruz. Dolayısıyla geleceğin mühendislerini yetiştirirken tamda bu atölyelerde, bu öğretmen arkadaşlarımızla yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizi sınavlara ve hayata bu şekilde hazırlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Geçen sene de Milli Eğitim Bakanlığı 11. Uluslar Arası Robot Yarışmasına katıldıklarını aktaran Elektrik Elektronik öğretmeni Vahap Bataray, “Önceki yarışmaya sumo ve hızlı çizgi izleyen robotla katıldık. Bu senede inşallah hız dronlarıyla yarışmaya katılacağız. Amacımız öğrenciyi bire bir elektrik elektroniğin içinde tutmak, motivasyonunu arttırmak ve bire bir iş yaptırmak ve sevdirmektir. Yaptığımız dron da tamamen hız dronudur. Amacımız yarışmaya bu dronla katılıp hem okulumuzu hem de ilimizi temsil etmektir. İyi bir derece elde edip ilimizi ve okulumuzu gururlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının daha üst seviyede dronlar tasarlamak olduğunu vurgulayan Bataray, “Ülkemizdeki ASELSAN’ın geliştirdiği iki dron var. Bunlardan bir tanesi kamikaze dalış yapan dronlardır. Bir terör örgütünün faaliyetini gördüğünde direk dalış yapıp bombayla kendini imha edebiliyor. Bizim amacımızda bu ASELSAN gibi kuruluşlara bu çalışmalarla katkı sağlamak. Bu çalışmaları da üst seviyelere çıkartmak ve savunma sanayisine daha kaliteli dronlar kazandırmaktır. Hız dronunun en büyük kullanım amacı savunma sanayisidir. Normal piyasada hobi olarak kullanılan dronlar var. Ama biz bunun ötesinde ülkemize ve devletimize fayda verebilecek teknolojiye getirip, kullanılabilecek seviyeye getirmektir” şeklinde konuştu.

Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

