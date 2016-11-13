Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Akhisar’ın okullar bölgesinde yer alan yolda asfalt çalışması yapıldı. Özellikle öğrenci servislerinin ve öğrencilerin sıklıkla kullandığı yolda çalışmanın yapıldığına dikkat çeken ekipleri, yolun konforlu ve güvenli bir hale getirildiğini belirttiler.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “İl genelinde asfalt çalışmalarımıza aralık vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Akhisar’ın okullar bölgesindeki yolda asfalt çalışması yaptık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün özel hassasiyetleriyle okul önleri ve güzergâhlarındaki yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekledik. Öğrencilerin ve servislerin çok sıklıkla kullandığı ve zamanla bozulmaların meydana geldiği yolda asfalt çalışması yaparak yolu konforlu ve güvenli hale getirdik. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.