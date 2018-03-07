Öğrenciler atık sudan elektrik üretecek

Lapseki Plevne Orta Okulu'nda okuyan öğrenciler geliştirdikleri 2 yeni proje ile atık sudan elektrik üretmeyi amaçlıyor. Projeyle evlerde litrelerce meydana gelen su sarfiyatını önlemek hedefleniyor.

Projeyle, evlerdeki termosifon ve ani ısıtıcıları devreye sokmasıyla çeşme açıldığında ilk olarak soğuk su geliyor, sistem bu suyu istenilen ısıya ulaşıncaya kadar sürekli çeviriyor ve buradan da elektrik üretiliyor. Sistem, ürettiği elektriği depoluyor ve bu enerjiyi de ufak tefek ev işlerinde rahatlıkla kullanabiliyor.

"Bu elektrik sokak lambalarının aydınlatılmasında kullanılabiliyor"

Hazırladıkları projeyi anlatan öğrenciler, "Bu proje sayesinde evlerde litrelerce su sarfiyatını önlemeyi hedefledik. Evdeki termosifon ve ani ısıtıcıları devreye sokarak çeşmeyi açtığınızda önce soğuk su gelir. Sistem bu suyu istenilen ısıya ulaşıncaya kadar sürekli çeviriyor ve buradan da elektrik üretmiş oluyoruz. Ürettiği elektriği depoluyor ve bu enerjiyi de ufak tefek ev işlerimizde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Siz musluğu açtığınızda direk sıcak su ile karşılaşıyorsunuz. Ayrıca atık sulardan elektrik üretebildiğimiz ikinci projemizde de evlerdeki atık sular ana boruda birleşiyor. Kanalizasyon borusuna yerleştirilen çarklar sayesinde elektrik üretiliyor. Bu elektrik sokak lambalarının aydınlatılmasında kullanılabiliyor" bilgisini verdi.

Projelerini hayata geçirmek için maddi destek bekleyen öğrenciler, "Bu kurduğumuz devrelerin işler hale getirilebilmesi için maddi kaynaklarımız yetersiz kalıyor. Biz devlet okulu öğrencileri olduğumuz için bu kadarını yapabiliyoruz" açıklamasında bulundu.

Plevne Ortaokulu robotik takımındaki öğrenciler, İstanbul Şehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bölge turnuvalarında yenilikçi çözüm ödülünü alarak, Türkiye finallerine 3’üncü kez gitmeye hak kazandı.

Mustafa Uçmaz