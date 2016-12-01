Ev sahipliğini Amerikan Robert Koleji’nin yaptığı ve konuşma dilinin İngilizce olduğu organizasyona Türkiye’den 30 okul katıldı. Toplam 140 gencin oluşturduğu 12 komite beş gün boyunca Avrupa’nın sosyolojik, ekonomik, çevresel, kültürel, sportif vb. alanlarındaki problemlerine çözüm ürettiler. Komiteler ürettikleri çözümleri detaylı olarak anlatırlarken diğer komitelere karşı bu çözümlerini de savundular. Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi’nden Ceyda Yamakoğlu ve Selin Nil Bilen ile Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi’nden Elif Nur Şafak ve Muhammed Erşad Kaya düzenlenen organizasyonda delege olarak yer aldı.

“GENÇLERİN SESİ OLMASI AÇISINDAN AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇOK ÖNEMLİ”

Öğrencilerle birlikte konferansa katılan İhlas Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Ahmet Cihat gençlerin sesi olması açısından Avrupa Gençlik Parlamentosu çok önemli olduğuna dikkat çekti. Ahmet Cihat aynı zamanda, “Avrupa Gençlik Parlamentosu Fransa’da yıllar önce kurulmuş lise gençlerinin Avrupa’nın sorunlarını tartışmalarını ve bunlara sorun üretmeleri için oluşturulmuş bir dernek. Bu dernek Fransa’dan sonra birçok ülkede de şubeleri açılıyor. Türkiye’de de aynı şekilde Avrupa Gençlik Parlamentosu adı altında bir dernek var. Bu derneği tamamen gençler yürütüyor. Yönetim kurulu da tamamen gençlerden oluşuyor. Biz okullar olarak senede iki defa düzenlenen ulusal seçim konferanslarına katılıyoruz. Bu ulusal seçim konferanslarına katılmak için de öğrencilerimize okulda duyuru yapıyoruz. Burada da öğrencilerimizden bir deneme yazmasını istiyoruz. Bu deneme yazılarında Avrupa’nın bir problemine çözüm üretmeleri ve daha sonra da toplu olarak Avrupa’nın temel bir problemine 6 kişi tarafından çözüm üretilmesi isteniyor. Yazdığımız deneme yazısını Türkiye Avrupa Gençlik Parlamentosuna derneğine gönderiyoruz. Orada değerlendiriliyor, değerlendirme yapıldıktan sonra da öğrencilerin ürettikleri çözümlere ve bakış açılarına göre davet ediliyorlar ve seçim konferansına delege olarak katılıyorlar. Burada gençlerin fikirlerine oldukça önem veriliyor. Bu organizasyona belli başlı meclisten kişilerde katılım sağlıyor. Öğrencilerin ürettikleri çözümler gerçekçi. Yani problemi benimsiyorlar ve bunun üzerine çözüm üretiyorlar. O yüzden gençlerin sesi olması açısından Avrupa Gençlik Parlamentosu çok önemli bir rol alıyor” dedi.



“BİRÇOK ÜLKE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN AYRILMAK İSTEYEBİLİR”

İngiltere’nin ayrılma kararının diğer ülkeleri de tetikleyebileceğine dikkat çeken Muhammed Erşad Kaya, bazı ülkelerin Avrupa Birliği’nden ayrılmak isteyebileceğini söyledi. Şu anda ülkelerin İngiltere’nin birlikten ayrıldıktan sonra nasıl bir süreçten geçeceğini görmek istediğini ifade eden Kaya, “Fransa, İtalya, Avusturya gibi ülkeler Avrupa Birliği’nden ayrılmak için öncelikle İngiltere’nin neler yaşayacağını görmek istiyorlar. Bu ülkeler mülteci krizi gibi sorunları ortaya atsalar da aslında Avrupa’da milliyetçilik giderek yükseliyor. Avrupa Birliği vatandaşlığı kavramı giderek kayboluyor. Bu ülkeleri yöneten siyasi yapı da milliyetçiliği destekliyor” şeklinde konuştu.

“AB’NİN DÜZELMESİ İÇİN KOMİSYONLAR KURULMALI VE DENETLEME YAPILMALI”

Avrupa Birliği’nin kendi içinde sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade eden Elif Nur Şafak, yaptıkları sunumda Avrupa Birliği’nin düzelmesine yönelik fikirlerini sunduklarını söyledi. “Avrupa Birliği ülkelerinin yeterince denetlenmediğini ve bu nedenle bir komisyon kurulması gerektiğini düşündük. Daha sonra böyle bir komisyonun var olduğunu ama görevini yapmadığını gördük. Bu komisyonun daha iyi çalışması üye ülke sayısı kadar denetleyicinin komisyonda bulunmasını ve bu denetleyicilerin sorumlu oldukları ülkeleri sürekli takip etmesini önerdik. Bu denetleyicilerin raporlarıyla da eğer ülkelerde yanlış uygulamalar varsa Avrupa Birliği bu ülkelere yaptırım yapmasını önerdik” diye konuştu.

“İNGİLTERE BREXİT’İN SONUÇLARINA KATLANMALI”

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararını değerlendiren Ceyda Yamakoğlu bu kararın ekonomik ve siyasi açıdan İngiltere’ye verdiği zararların yavaş yavaş görülmeye başlandığını ifade etti. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkarken ekonomik açıdan yine birlik içinde kalmak istemesinin yanlış olduğunu söyleyen Yamakoğlu, “İngiltere hem mülteci krizi hem de Avrupa Birliği’ne üye ekonomisi zayıf ülkeleri bahane göstererek birlikten çıkıyor. Ama Sterlin son 30 yılın en düşük seviyesinde, İngiliz şirketleri de büyük zarar ediyor. Bu zararların olmaması için de birlikten çıkarken birlik içindeki ekonomik haklarını aynen korumak istiyorlar. Buna kesinlikle karşı çıktık. Çünkü İngiltere eğer böyle bir karar alıyorsa sonuçlarına da katlanmalı.” dedi.

“AB ADİL OLMALI”

Mülteci sorunu ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri hakkında konuşan Selin Nil Bilen, Avrupa Birliği’nin adil olması gerektiğini vurguladı. Birliğe üye ülkelerin mülteci sorunu karşısında sorumluluktan kaçtığını ifade eden Bilen, “Birlik içinde bazı ülke bu sorun karşısında ellerini taşın altına sokmuyorlar. Bu sebepten dolayı İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler mülteci sorununu en yoğun şekilde yaşamak zorunda kalıyorlar. Ayrıca Avrupa Birliği ülkemize söz verdiği desteği de vermiyor. Yapılan mülteci anlaşması şu anda uygulanamıyor. Bu durum Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında ilişkilerin gerilmesine yol açıyor” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİMİZ AB’NİN SORUNLARINI ÜLKEMİZDE TARTIŞARAK ÇÖZÜMLER ÜRETTİLER”

İhlas Eğitim Kurumu öğrencilerinin çok önemli bir platformda fikirlerini ve çözüm önerilerini ortaya koyduklarına değinen Yeltekin, “Öğrencilerimiz Avrupa Birliği’nin sorunlarını ülkemizde tartışarak çözümler ürettiler. Bizim ilişkilerimizin hassasiyeti kadar Avrupa Birliği içerisinde de birçok sorun söz konusu. Bu sorunların çözülmesi ve Türkiye’ye karşı yapılan haksızlıkların düzeltilmesi için gençlerimizin çözüm önerilerinin değerli olduğuna inanıyorum” dedi.