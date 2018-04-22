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Öğrenciler 'Çocuk Bayramı'nı balık müzesinde kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Beylikdüzülü öğrenciler Türkiye’de eşi benzeri olmayan deniz canlıları müzesini gezdi. 'Çocuk Bayramı’nı Balıkçı Kenan’da kutlayan öğrenciler İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı’yı soru yağmuruna tuttu.

Öğrenciler Çocuk Bayramını balık müzesinde kutladı

22 Nisan 2018 11:48

Birbirinden ilginç deniz canlısının mumyalanarak sergilendiği Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ndeki merkezinde ücretsiz olarak ziyaret edilmeye devam ediyor. Müzeyi İstanbul’un her yakasından yüzlerce öğrenci ziyaret ederken müzenin kurucusu Balıkçı Kenan Balcı ise merak eden öğrencileri de ücretsiz olarak gezebilecekleri müzeye davet ediyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Beylikdüzü’ne okuyan öğrenciler mumya balıklarla dolu olan müzeyi ziyaret etti. Balıklar karşısında oldukça şaşıran öğrenciler balıkların nasıl mumyalandıklarını, bu kadar çok balık yememize rağmen halen denizlerimizde milyonlarca balıkların nasıl olduğu Balıkçı Kenan Balcı’ya sordular.

ÇOCUKLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Şaşkınlıkla müzeyi gezen öğrencilerin sorularını tek tek yanıtlayan Balıkçı Kenan Balcı, müzedeki balıkların tamamen gerçek olduklarını Marmara Denizi, Ege Denizi ve Karadeniz’de yakalanan balıkları burada mumyalayıp sergilediklerini söyledi. Kenan Balcı, ‘Gençlerimiz çocuklarımız müzeye büyük ilgi gösteriyor. Müzede köpekbalıkları, vatoz ve orkinoslar başta olmak üzere mumyalanmış binlerce deniz canlısını var. Öğrenciler buraya gelip mumyaları inceliyor. Gelecekte denizlerimiz hakkında bu müze sayesinde birçok bilgi barındırıyorlar’ dedi.

EN AĞIR BALIK 1200 KİLO

En ağır balık hangisi sorusu üzerine 1200 kiloluk orkinos olduğunu söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, ‘Müzemizdeki en ağır balık 1200 kiloluk orkinos balığı. Etini müşterilerimize dağıttık. İskeletini ise mumyaladık. Balıklar Allah’ımızın bir lütfu tutulup mutlaka yenmesi gerekiyor. Denizde yaşayan canlılarında yüzde 80’i müzemizde var. Nesli tükenen balıklarımız yok ama maalesef şu anda biraz azaldı. Balıklarımıza ve denizlerimize sahip çıkalım’ dedi. Kenan Balcı müzenin 23 Nisan’da da açık olduğunu ve ücretsiz olarak ziyaret edildiğini vurguladı.
 

 

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