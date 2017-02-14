Yenilikçi bakış açısıyla eğitim sektöründe öncü adımlar atan Uğur Okulları, teknolojiyi doğru ve etkin kullanan nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Bu misyondan hareketle Uğur Okullarında okul öncesinden 8. sınıfa kadar verilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersleri ile amaç öğrencilere algoritma mantığının öğretilmesi; problem çözme, yaratıcı düşünme ve işbirlikçi çalışma becerilerinin kazandırılması; bilişimsel ve algoritmik düşünmelerinin sağlanması.

“Uğurlular kendi oyunlarını tasarlıyorlar”

4. sınıfa kadar Legolar sonrasında ise Arduino ile derslerin işlendiğini belirten Eğitim Teknolojileri ve IT Direktörü Metin Akça “Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersleri okul öncesi ve 1. sınıfta bir ders saati, 2., 3., 4. sınıf ve ortaokulda iki ders saati olarak uygulanıyor. Ders içeriği; Bilgi ve İletişim, Dijital Vatandaşlık, Kodlama, Animasyon, Robotik, Oyun Tasarımı olmak üzere toplamda 6 modülden oluşuyor. Türkiye’de ilk kez altı modülün bir arada yer aldığı bir müfredatı hayata geçiren Uğur Okulları’nda öğrenciler ilk modülde temel bilgisayar eğitimi alarak bilgisayarın temel parçalarını tanıyorlar; ardından dijital etik, güvenlik, sağlık, hak ve sorumluluklar, hukuk, erişim, iletişim ile okuryazarlık konu başlıklarını içeren Dijital Vatandaşlık modülüyle de dijital dünyanın farkına varıyorlar. Kodlama modülü ile okul öncesinde araçsız kodlama, ilkokulda blok kodlama ve ortbilgi ve iletaokulda nesnel kodlama yapan öğrencilerimiz edindikleri kazanımlar ile animasyon ve robotik modüllerinde kodlama mantığını kullanarak proje çıkartıyorlar. Son olarak oyun tasarımı modülü ile de oyun elementlerini tanıyarak kendi oyunlarını tasarlayabiliyorlar” dedi.

Sınavlarda ve iş dünyasında başarı

MEB’in yayınladığı yeni müfredatta; ortaokul müfredatına bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin eklenmesi ile birlikte programda yazılım ve kodlama bilgisinin ağırlığının artırıldığı gözlemlenmektedir. Gelecek nesiller adına üreten ve geliştiren bireylerin yetiştirilmesi amacıyla kodlama dersine ağırlık verilmesinin umut vaat ettiğini belirten Akça “Program incelendiğinde tüm düzeylerde bilgi ve iletişim teknolojileri, etik ve güvenlik, iletişim araştırma ve işbirliği, dijital ürün oluşturma, hesaplamalı düşünme ünitelerinin yer aldığı gözlemlenmiştir. Özellikle dijital etik ve güvenlik başlığının öğrencilerimize kapsamlı bir şekilde verilecek olmasının öğrencilerimizin sanal ortamda kendilerini korumalarının ve karşısındaki bireylere karşı nasıl davranması gerektiğinin öğretilmesi dijital ortamın sağlığının ve öğrencilerimizin güvenliğinin korunması adına önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra dijital ürün oluşturma alanında öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerinin önünün açılması girişimci nesiller yetiştirilmesi yönünde atılan değerli bir adımdır. Hesaplamalı düşünme alanında öğrencilerimize algoritmik düşünme becerilerinin kazandırılacağını gözlemlemekteyiz. Tüm bunların sınavlara dahil edilen açık uçlu sınavlarda öğrencilerin daha başarılı olmasını sağlayacaktır. İletişim, haberleşme ve işbirliği kazanımları öğrencilerimizin iş yaşamına daha hızlı uyum sağlamasına olanak tanır” şeklinde konuştu.



