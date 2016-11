YÖK’ten yapılan açıklamada, 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2’ inci maddesinin 1’inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucunda kayıt yaptıranların 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin süreçlerle ilgili, “Buna göre 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ÖSYM tarafından yerleştirilenler, yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun özel koşul ve açıklamalar kısmında eğitim öğretim ücreti ile ilgili burslandırmaya ve/veya sabit ödemeye ilişkin herhangi bir açıklama bulunmaması durumunda 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının (yüzde 8,05) uygulanması sonucunda hesaplanan öğrenim ücretlerini kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına ödeyeceklerdir. Ödenecek ücretin tespitinde öğrencilerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait ödemeleri banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları şarttır. Belgelerini ibraz edemeyenler ilgili yükseköğretim kurumlarının programlarına ait ekte yer alan tablolarda gösterilen öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir” denildi.

“Öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında TUİK tarafından yayınlanacak olan Ağustos ayı TÜFE artış oranları uygulanacak”

2016-2017 eğitim-öğretim döneminden sonraki dönemlerde öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete o yılın TUİK tarafından yayınlanacak olan Ağustos ayı TÜFE artış oranlarının uygulanacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başlamadan kapatılan üniversitenin sağlamış olduğu erken ödeme indirimlerinden faydalanmak amacıyla peşin olarak ödemiş oldukları gelecek yıllara ait kayıt ücretlerini banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları durumunda bu öğrenciler ilgili akademik yıl için ücret ödemeyeceklerdir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması sebebi ile sadece bu döneme münhasır olmak üzere öğrenciler, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait ilk üç taksitin tamamını en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar, kalan diğer 6 taksiti ise Ocak ayından başlamak ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20’sine kadar ödeyeceklerdir. Bundan sonraki yıllarda ise öğrenim ücretleri Eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve her ayın en geç 20’sine kadar ilgili yükseköğretim kurumunun belirleyeceği banka hesabına yatırmak suretiyle ödenecektir. 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan öğrencilerden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu tarafından burslu olarak kabul edilenler bu durumlarını belgelemeleri durumunda öğrenim ücretini 1'inci maddede belirtilen koşulları dikkate alarak ödeyeceklerdir. ÖSYS/DGS ile belirli oranlarda burs kazanarak yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri yıla ait tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim ücretine ilişkin hususlar uygulanacağından burs, yurt, yemek gibi ilave destekler öğrencilere verilmeyecektir. Öğrenciler ödemeleri gereken öğrenim ücretlerine ilişkin bilgiyi kayıtlı oldukları ve/veya özel öğrenci olarak eğitime devam ettikleri yükseköğretim kurumundan edinebilecektir. 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi için kayıt tarihinden bugüne kadar olan zaman içerisinde ödeme yapmış olan öğrenciler açısından tablolardaki tutarlara kıyasen fazla ya da eksik ödeme durumlarına göre mahsup işlemi ya da ilave ücret alma yoluna gidilecektir. Şehit ve gazi yakını ile engelli öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmeleri şartı ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundaki statüleri de esas alınarak ücret ödemeyeceklerdir. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş ancak başarısızlıkları nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin derslere devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu öğrenciler sadece başarısız olduğu derslere ilişkin sınavlara girerek mezuniyete hak etmeleri durumunda öğrencilerin kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (program öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) dersin toplam AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarın yarısını her bir dersin sınavı için öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından eğitim öğretimlerini tamamlayarak mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrencilerden dönemde en fazla üç ders alması gereken öğrenciler; kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ücretinin AKTS kredisi başına ödenecek tutarının (programın öğrenim ücreti TL/bir yıllık 60 AKTS) kalan derslerin her birinin AKTS kredisi ile çarpımı sonucunda hesaplanan miktarını öğrenim ücreti olarak ödeyeceklerdir.”

Öğrenciler belirtilen sürede mezun olamamaları halinde öğrenim ücretinin tamamını ödeyecek

Mezun aşamasına gelmiş veya öğrenim süresinde mezun olamamış öğrencilerden ilgili dönemde üç dersten fazla ders alması gerekenlerin dönem ücretinin tamamını ödeyeceklerinin kaydedildiği açıklamada, “ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bir yıllık hazırlık eğitimi için bursluluk durumlarının iki yıl devam edeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmayan öğrenciler, bir yıllık hazırlık eğitimi sonrasında başarısız olmaları durumunda hazırlık sınıfı eğitimini tekrar edeceği eğitim-öğretim dönemi başında ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir. Bu öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimini başararak ön lisans veya lisans eğitimine başladıklarında bursluluk durumları devam edecektir. Öğrenciler yerleştirildiği yükseköğretim kurumu dışında başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci statüsünde eğitime devam etmeleri durumunda da eğitim-öğretim ücretini yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna ödeyeceklerdir. Yerleştirme sonrasında veya özel öğrencilik sürecinde öğrenciler, başarısızlıktan değil, intibaktan kaynaklanan 1 yıllık süre uzatımı olması durumunda bu süre içinde eğitim-öğretim ücreti ödemeyecektir. Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam edecekleri her ne kadar 667 sayılı KHK’a göre hüküm altına alınmış olsa da bu öğrencilerin Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzu'nda belirtilen süreler sonunda mezun olamamaları halinde programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir. Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan öğrencinin kendi isteği ile yabancı dilde eğitim yapan programa geçiş yapması halinde hazırlık sınıfı için kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunda ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyecektir. 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin tıp fakültelerinde beşinci yılını tamamlayıp altıncı yılına geçen öğrencilere intörn eğitimleri döneminde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ücret ödemeleri yerleştirildikleri üniversite tarafından, özel öğrenci statüsünde eğitim gören öğrenciler için ise eğitim öğretim hizmetini veren üniversite tarafından yapılacaktır. Merkezi yerleştirme sonucunda çift anadal eğitimine devam eden öğrenciler, anadal eğitimine devam ettiği süre boyunca anadal eğitimine ilişkin ödemesi gereken öğretim ücretini ödeyecekler, çift anadal dersleri için ayrıca öğrenim ücreti ödemeyecekler, anadal programından programın öğrenim süresinde mezun olan ve sadece çift anadal eğitimine devam eden öğrencilerin bursluluk durumu 1 yıl daha devam edecek, bir yıldan sonra ücretli öğrenciler gibi devam ettikleri çift anadal eğitimindeki dersler için anadal eğitimi için belirlenen usul ve esaslara göre öğrenim ücreti ödeyeceklerdir” ifadeleri yer aldı.