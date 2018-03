Öğrenciler, Down Sendromlu Çocuklarla Pizza Yaptı

Arnavutköy ilçesindeki Down Sendromlu kişilerin psiko-motor becerilerini geliştirmek, birbirleriyle ve çevre ile iletişimlerini güçlendirmek, hobilerini geliştirmek amacıyla AYEM’de eğitim alan down sendromlu öğrenciler ile ‘atölye çalışması’ gerçekleştirildi.

Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencilerinin ‘Yemek Yapmak Aşktır, Kromozom Saymaz!’ sloganıyla başlatmış oldukları etkinliğe yoğun katılım sağlandı.

Etkinlikte, öğrencilerin down sendromu hakkında bilinçlenmesi, sosyal sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amaçlandı.

“Amacımız öğrencileri down sendromu hakkında bilinçlendirmek”

Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Merkezi’nde Uzman Klinik Psikolog olarak çalışan Burak Akalın: “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle AYEM olarak 15 tane down sendromlu öğrencimizi Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne getirdik. Burada atölye ortamında beraber pizza yaptık. Buradaki amacımız öğrencileri down sendromu hakkında bilinçlendirmek ve öğrencilerin sosyal sorumluluklarının artırılması” şeklinde konuştu.

“Bu etkinliği geleneksel bir hale getirmeyi düşünüyoruz”

Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alan şefi Hüseyin Yallı, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için bir araya geldiklerini dile getirerek şunları söyledi: “Eğitimde İyi Örnekler projesi kapsamında AYEM’de eğitim alan down Sendromlu öğrencilerle pizza yaptık. Öğrencilerimiz bu sayede Down Sendromlulara nasıl davranılması gerektiğini öğreniyor. Ayrıca öğrencilerimizin onlarla empati kurarak birlikte iş yapmalarını amaçlıyoruz. Geçen senede bu programı yapmıştık. Herkes etkinlikten memnun kalmıştı. Geçen sene kurabiyeler yapmıştık. Bu sene ise pizza yapıyoruz. Yapılışı kolay ve herkesin sevdiği bir yiyecek olduğu için pizza yapıyoruz. Bu etkinliği geleneksel bir hale getirmeyi düşünüyoruz.”

“Çok iyi geliyorlar bana”

Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı 11/B sınıfı öğrencisi Aleyna Kateki, etkinlikten memnun olduğunu belirterek, “Bu insanlar bana çok samimi geliyor. İçime dönük bir insan olduğum için resmen içimi anlatıyor diyebilirim size. Çok samimiler çok sıcak kanlılar. Çok iyi geliyorlar bana” diye konuştu.