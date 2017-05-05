Öğrenciler düşüncelerini yabancı dilde anlattı

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Dil Zümresi tarafından yapılan organizasyonda sahne alan öğrenciler teknoloji, dil öğrenimi, stresle baş etme yöntemleri, bilim, sağlık vb. konulardaki yapmış oldukları çalışmaları slaytlar eşliğinde İngilizce ve Almanca olarak dinleyicilere aktardılar.

Uzun süren çalışma programının ardından gerçekleşen organizasyonda öğrencilerin yabancı dili kullanımdaki akıcılığı ve düzgün diksiyonu dikkat çekti. Öğrenciler etkinlikte yabancı film ve dizilere yaptıkları dublaj gösterileri ile büyük alkış aldılar. Organizasyonun sonunda sunum yapan öğrencilere sertifikaları verildi.

Yeltekin: “Yabancı dilin gelişimi için bu tip organizasyonları arttırdık.”

Kurum olarak yabancı dile ve gelişimine büyük önem verdiklerini vurgulayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Anaokulundan itibaren öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenmeleri için gerekli eğitim programlarını hazırlıyoruz ve uyguluyoruz. Böylece liselerimizden mezun olan öğrencilerimizin hepsi hayatları boyunca kendilerine yetecek yabancı dile sahip oluyorlar” dedi. Düzenlenen organizasyonu hazırlayanlara ve sunumları yapan öğrencilere teşekkür eden Yeltekin, bu tip organizasyonların öğrencilerin yabancı dil pratiklerinin gelişmesinde ve edindikleri bilgileri yabancı dilde anlatabilmelerinde büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu yıl özellikle yabancı dilde yapılan etkinliklerin sayısını arttırdıklarının altını çizen Yeltekin, yeni projeler üretmeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi.