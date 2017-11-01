Öğrenciler Games Week İstanbul’da kendi yazdıkları oyunları sergileyecek

Fuar, Türk oyun geliştiricilerinin teknik, sosyal ve ekonomik gelişimini hızlandırmayı ve standartlarını, başarılarını ve uluslararası ölçekte popülerliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Geniş kapsamlı ulusal katılımın yanı sıra, CNR Games Week İstanbul, Finlandiya, İran, Hindistan, Çin, Norveç ve Rusya'daki oyun geliştiricilerine de ev sahipliği yapacak.

Dünya’dan sadece Nişantaşı Üniversitesi ve Vancouver Film School’ un katılacağı bu önemli fuarda Nişantaşı Üniversitesi‘nde üretilen VR ve oyun yazılımları da katılımcılara sergilenecek.

Nish partner projesi kapsamında Türkiye Drone Ligi ile ortak hareket eden Nişantaşı Üniversitesi Dünya’da ki drone tutkunlarına da bu fuarda ulaşacak. Dünya’da hızla büyüyen drone teknolojisi, drone yarışı ile sporunu Türkiye’de ilk kez gerçekleştiren ve yoğun ilgi gören Türkiye Drone Ligi, diğer etapların hazırlıklarına devam ederken 7’den 77’ye herkesin ilgisini çeken drone yarışlarını, teknolojik bir şov yarışı olan ‘’DroneManya’’ ile farklı içeriklerle izleyiciler ile buluşturacak.

Dronemanya şov yarışlarında yer alan birbirinden farklı içerikler ile 2-5 Kasım 2017 CNR Games Week İstanbul Video Oyunları ve Teknolojileri Fuarı’nda olacak. İlk 2 şov yarışlarında 150.000 kişilik izleyici kitlesine ulaşan TDL- Dronemanya 3. Yarışında CNR Games Week İstanbul’da katılımcıları büyüleyecek.

Türkiye Drone Ligi - Dronemanya’da neler olacak?

1300 metrekare alan üzerinde, özel dizayn uv ve led ışıklarla aydınlatılmış, 13 birbirinden farklı engelle kurulan rekabetçi pistte Türkiye Drone Ligi’nin en deneyimli 6 FPV ( First Person View) drone pilotu 150 / 200 km/h süratlerde yarışırlarken freestyle uçuşları ile de izleyicilere hız ve cesaretleri ile görsel bir şölen yaşatacaklar. TDL pistlerinde eğitmenler, boş zamanların tümünde katılımcılara ücretsiz drone uçuş eğitimi verecekler. Ayrıca sizi tanıyan ve komutlarınızla takip eden Spark dronelar ve Spider Man drone ile şov uçuşları gerçekleştirecekler. İlk kez katılımcılar kendi dronelarını da getirerek pistte yarış heyecanı da tadabilecekler.

