Öğrenciler gidince apartlar boş kaldı

Üniversite öğrencilerinin en yoğun olduğu şehirlerden olan Eskişehir’de, eğitim sezonun sona ermesiyle birlikte apart daireler de boşalmaya devam ediyor. Çoğu öğrencinin şehirden ayrılışı sonrası Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, apartların son durumu ve Eskişehir’de barınma olanakları ile ilgili bir açıklama yaptı.

“DAİRELERİMİZDE BOŞALMA OLDU”

Eskişehir’in bir öğrenci kenti olduğunu ve bu duruma tüm Eskişehirliler’in de alıştığını vurgulayan Başkan Çelik, “Eskişehir’imiz, herkesin bildiği gibi öğrenci şehri. Kardeşlerimiz okullarını bitirdiler. Evlerine ve ailelerine kavuştular. Dairelerimizde tabii boşalma oldu. Öğrenci arkadaşlarımız arasında tabii ki babalarından aldıkları harçlıklarla, dar bütçelerle okuyan arkadaşlarımız var. 3 aylığına evlerine boşaltıyorlar. Şu anda Eskişehir’de, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde apart daireler var. Bitirenler gidiyor, okullarını kazananlar, Eskişehir’i tercih edenler geliyorlar” şeklinde konuştu.

“80 BİN LİRADAN 150 BİN LİRAYA KADAR APART DAİRE VAR”

Eskişehir’in apart sektörü konusunda son yıllarda ciddi bir atak yaptığını aktaran Başkan Çelik, şunları kaydetti:

“Apartlar konusunda öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda son 5-6 yılda Eskişehirliler çok atak yaptı. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda 1+1 dairelerde hızlı bir şekilde üniversite civarında artma meydana geldi. Bazı durumu olan öğrencilerimizin aileleri buraya yatırım yapıyorlar. Bugün 65 metre bir daire alıyorlar mesela. 80 bin liradan 150 bin liraya kadar apart daire var. Hem çocuklar ve aileleri para ödememiş oluyorlar hem de 4-5 yıl sonra okulu bitirince bu daireleri satarak gidiyorlar. Bazı yatırımcılarımız da bunu satmayıp kiraya vererek değerlendiriyorlar. Diğer şehirlere baktığımız zaman, rahatlıkla elini kolunu sallayarak Eskişehir’e gelebilir. Aileleri olmadan da rahatlıkla daire tutabilir. Hem Eskişehir halkı buna alışık bizim meslektaşlarımız alışık. Rahatlıkla gelip evlerini tutabilirler.”